Сына Бари Алибасова разозлили новости о кончине отца

Сын Бари Алибасова заявил, что раздражен новостями о кончине отца
Globallookpress.com

В последние дни в СМИ появилась информация о резком ухудшении здоровья продюсера Бари Алибасова. В частности, сообщалось, что он почти ослеп. Причем некоторые источники даже написали о смерти артиста, заявил его сын, Бари Алибсов-младший Общественной Службе Новостей. Он подчеркнул, что эти новости вызвали у него сильное раздражение, а также заверил, что отец чувствует себя нормально.

«Папа, конечно, на это уже давно спокойно реагирует. Он каждый раз спрашивает, какую новую болячку журналисты ему придумали или от чего он умер на этот раз», — заявил Алибасов-младший.

Говоря о состоянии своего отца, он отметил, что на нем сказывается перенесенный инсульт, а также хронические заболевания, на фоне чего бывают проблемы с памятью. К продюсеру регулярно приезжают врачи, благодаря которым сейчас он чувствует себя намного лучше. Алибасов-младший добавил, что за его отцом ухаживает супруга Елена, с которой он всегда остается на связи.

Напомним, 8 сентября появилось сообщение, что Бари Алибасов экстренно обратился к врачам из-за нестерпимой головной боли. Как писал Shot, врачи нашли у 78-летнего Алибасова повышение давления до «предельных значений». Ему выписали лечение, подобрали питание и категорически запретили употреблять алкоголь. Утверждалось, что без лечения ему грозит потеря зрения, инфаркт или инсульт.

Позднее супруга продюсера Елена заявила, что он не был госпитализирован из-за головной боли, а соответствующие сообщения в СМИ он воспринял с юмором. На самом деле артист продолжает много работать, идет подготовка к зимним концертам, заверила она.

Ранее 78-летний Алибасов раскрыл подробности интимной жизни.

