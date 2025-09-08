На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Супруга Алибасова рассказала о его состоянии на фоне слухов об угрозе слепоты

Жена Алибасова Елена назвала неправдой сообщения о госпитализации артиста
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов не был госпитализирован из-за головной боли, соответствующие сообщения в СМИ он воспринял с юмором. На самом деле артист продолжает много работать, идет подготовка к зимним концертам, заявила 360.ru его супруга Елена.

«Мы сами только про это узнали сегодня. Лежим, пьем чай с молоком и шарлоткой с яблоками, персиками и бананом. Звонят и говорят, что у Бари дикие головные боли. Он отвечает: слава Богу, что не рак», — поделилась эмоциями жена продюсера.

Она добавила, что ее расстраивают подобные публикации, так как они затмевают по-настоящему важные и актуальные сообщения. Елена призвала чаще писать о работе продюсера, подчеркнув, что сейчас он много трудится над совместным проектом с группой «На-На» и композитором Виктором Кимом, снимался в клипе. Все инструменты к песням записываются отдельно, так как, по мнению продюсера, современным слушателям надоела электронная музыка. По словам жены Алибасова, ближе к зиме начнутся концерты, а новый альбом уже почти готов.

«На репетицию концертного варианта нужно время. Сейчас выставляем песни для площадок», — заключила супруга продюсера.

Напомним, сегодня утром появилось сообщение, что Бари Алибасов экстренно обратился к врачам из-за нестерпимой головной боли. Как писал Shot, врачи нашли у 78-летнего Алибасова повышение давления до «предельных значений». Ему выписали лечение, подобрали питание и категорически запретили употреблять алкоголь. Утверждалось, что без лечения ему грозит потеря зрения, инфаркт или инсульт.

Ранее Бари Алибасов признался в трехмиллионном долге.

