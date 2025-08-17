78-летний Алибасов раскрыл подробности интимной жизни: «Оргазм отличный»

Продюсер Бари Алибасов заявил, что не жалуется на свою интимную жизнь

Основатель группы «На-на» и продюсер Бари Алибасов раскрыл подробности своего самочувствия на фоне слухов об ухудшении здоровья. Его слова передает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Алибасова «разыскивают» врачи из столичной клиники, так как переживают за его здоровье. Шоумен уверил, что хорошо себя чувствует. 78-летний продюсер также поделился подробностями своей интимной жизни.

«Кушаю хорошо, какаю хорошо, оргазм отличный!» — заявил музыкант.

Алибасов добавил, что отдыхает на даче и ловит рыбу.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться». В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.

16 июля жена Бари Алибасова Елена Калинина сообщила, что супругу стало плохо.

Калинина объяснила, что у шоумена ухудшилось здоровье из-за переменчивой погоды. Состояние артиста стало хуже из-за постоянной смены жары на грозы и обратно. Жена продюсера объяснила, что муж метеозависимый. У него скачет давление.

Ранее сын Бари Алибасова Бари заявил, что его жена ослепла из-за халатности врачей.