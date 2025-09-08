На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бари Алибасов может остаться слепым

Shot: продюсер Алибасов обратился к врачам из-за головной боли
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Продюсер Бари Алибасов экстренно обратился к врачам из-за нестерпимой головной боли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Канал утверждает, что врачи нашли у 78-летнего Алибасова повышение давления до «предельных значений». Ему выписали лечение, подобрали питание и категорически запретили употреблять алкоголь. В противном случае основатель группы «На-на» может остаться слепым, ему грозят инфаркт или инсульт, с подозрением на который Алибасова уже госпитализировали в 2024-м.

Сам артист в беседе с изданием сообщил, что у него все хорошо, он все еще сам передвигается.

«На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — сказал он.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться». В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.

В июне сын Бари Алибасова Бари рассказал, что продюсер отказался от карьеры в музыкальном бизнесе ради семейного кафе.

Ранее жена назвала размер пенсии Бари Алибасова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами