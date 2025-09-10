На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина назвала своего любимого певца: «Проник в мое сознание»

Певица Лариса Долина назвала Стиви Уандера своим любимым артистом
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Лариса Долина призналась в программе «Доброе утро», что американский соул-певец Стиви Уандер является ее любимым артистом.

Долина назвала Уандера абсолютным гением. За свою карьеру Уандер записал более 30 альбомов. Его имя увековечено в «Зале славы рок-н-ролла» и «Зале славы композиторов». Артист 25 раз получал премию «Грэмми».

«Он так проник в мое сознание, в мою душу, что без него ни один праздник не обходится. Даже когда я праздную свои дни рождения и приглашаю диджея, он обязательно дает комплект сочинений Стиви Уандера», — рассказала исполнительница.

10 сентября президент России Владимир Путин поздравил Ларису Долину с днем рождения. Ей исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года. Президент пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

В августе Долина рассказала, как отметит свой юбилей. По словам Долиной, 70-летие она встретит на сцене творческим вечером «В кругу друзей» 10 сентября в Кремле. В концерте примет участие хор Музыкальной академии Долиной, большой оркестр «Русская филармония» и ее коллектив «Долина бэнд». Артистка пообещала на сцене множество костюмов.

Ранее Долина раскрыла табу на сцене.

