Екатерина Гордон заступилась за Аглаю Тарасову: «И засуньте вашу ненависть...»

Адвокат Гордон заступилась за Тарасову и призвала освободить Блиновскую с Лерчек

Адвокат Екатерина Гордон встала на защиту Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Ее слова передает Super.ru.

Гордон уверена, что правонарушение, совершенное звездой «Беспринципных», несоразмерно предусмотренному законодательством РФ наказанию. Она считает, что «не надо давать реальные сроки» тем людям, которые не представляют опасность для общества.

«Аглая просто ошиблась. У меня было несколько кейсов: артист, не зная каких-то нюансов и купив что-то, например, в Израиле, сталкивается с проблемой на границе. Я считаю, что нетяжкие преступления не должны наказываться реальным сроком», — высказалась адвокат.

Юрист также выступила с требованием освободить блогеров Валерию Чекалину и Елену Блиновскую.

«Свободу Лере Чекалиной и свободу Елене Блиновской. И засуньте вашу ненависть [подальше], потому что у них маленькие дети», — заявила она.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей.

