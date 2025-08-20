На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны детали суда Люси Чеботиной с фокусником

Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и победителем шоу «Битва иллюзионистов» Александром Наумовым. Об этом сообщает kp.ru.

Фокусник потребовал от артистки около полутора миллионов рублей после того, как она отказалась оплачивать его услуги. Певица утверждала, что во время ее концерта 5 декабря 2024 года в Live Арена ключевые трюки выполнены не были, а качество оставшихся оставляло желать лучшего.

Наумов также хотел взыскать и пени — 75 тысяч рублей. Чеботина же подала встречный иск в надежде вернуть аванс в размере 900 тысяч рублей и получить компенсацию за пользование чужими денежными средствами в размере 82 тысяч рублей.

Чеботина заявила, что 6 из 8 запланированных фокусов не были исполнены, отменены на этапе подготовки или из-за несоответствия требованиям безопасности, а два оставшихся трюка выполнены некачественно. Например, рассказала она, в номере с голубем не было эффекта полета и возврата птицы, а в номере с колбой (телефонной будкой) не сработала дым-машина.

По словам иллюзиониста, его задача заключалась в подборе фокусов и подготовке оборудования, а за реализацию номеров в ответе была сама Чеботина.

Суд признал, что часть услуг была оказана полностью, а аванс соответствует стоимости реально оказанных услуг. Суд не смог определить, кто виновен в срыве репетиций и частичном непроведении номеров, и отказал в удовлетворении как первоначального, так и встречного иска.

