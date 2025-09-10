В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник»

Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу хотят показать в России

Фильм «Кремлевский волшебник», в котором актер Джуд Лоу сыграл роль российского лидера Владимира Путина, хотят показать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, к премьере готовятся несколько кинотеатров, однако дата выхода картины в прокат не уточняется.

3 сентября Путин сообщил, что пока не смотрел фильм «Кремлевский волшебник» и признался, что впервые о нем слышит.

«Кремлевского волшебника» сняли по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи. За экранизацию взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Ранее Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник».