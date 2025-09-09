На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-солистка «Демо» пожаловалась, что экс-продюсер подсылает к ней шпионов

Певица Саша Зверева заявила, что ее преследует экс-продюсер Поляков-Мидлер
sashazvereva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-солистка поп-группы «Демо» Саша Зверева пожаловалась на преследования экс-продюсера — Вадима Полякова-Мидлера. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на саму певицу.

По словам Зверевой, Поляков-Мидлер якобы подсылает «шпионов» к ней на концерты, чтобы убедиться, что артистка не исполняет хиты «Демо».

В распоряжение издания также попали письма, в которых Поляков-Мидлер пишет в госорганы, что шоу Зверевой — это не концерты, а «собрания секты с поеданием плаценты».

Как заявила сама певица, она легально может работать и в России, и в США. Она живет между двумя странами и воспитывает четверых детей.

Группа «Демо» существует с 1999 года, стала известна благодаря хитам «Солнышко» и «2000 лет». После того, как в 2022 году Зверева покинула коллектив, она не может исполнять защищенные авторским правом песни «Демо».

Накануне Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к певице Люсе Чеботиной. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.

Ранее Дмитрий Нагиев объяснил, почему не открыл актерскую студию для новичков.

