Экс-солистка «Демо» пожаловалась, что экс-продюсер подсылает к ней шпионов

Экс-солистка поп-группы «Демо» Саша Зверева пожаловалась на преследования экс-продюсера — Вадима Полякова-Мидлера. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на саму певицу.

По словам Зверевой, Поляков-Мидлер якобы подсылает «шпионов» к ней на концерты, чтобы убедиться, что артистка не исполняет хиты «Демо».

В распоряжение издания также попали письма, в которых Поляков-Мидлер пишет в госорганы, что шоу Зверевой — это не концерты, а «собрания секты с поеданием плаценты».

Как заявила сама певица, она легально может работать и в России, и в США. Она живет между двумя странами и воспитывает четверых детей.

Группа «Демо» существует с 1999 года, стала известна благодаря хитам «Солнышко» и «2000 лет». После того, как в 2022 году Зверева покинула коллектив, она не может исполнять защищенные авторским правом песни «Демо».

