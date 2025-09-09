Дмитрий Нагиев объяснил, почему не открыл актерскую студию для новичков

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что его дубайские курсы рассчитаны на состоявшихся людей

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев сообщил «Пятому каналу», что открыл актерскую студию в Дубае.

Нагиев отметил, что лично преподает в студии. Он отметил, что дубайские курсы рассчитаны уже на состоявшихся людей, которым нужны «финальные штрихи» в профессии и биографии. Актер объяснил, что не хочет проводить занятия для начинающих артистов.

«Тащить от начала и до конца, наверное, я пока не готов», — признался артист.

В сентябре Дмитрий Нагиев рассказал, что в старости у него будет скромная пенсия. По его подсчетам, она составит 20 тыс. руб. 58-летний шоумен добавил, что его сбережений в $70 тыс. может не хватить для безбедного существования.

Шоумен отметил, что ему советовали вкладывать деньги в коммерческую недвижимость, чтобы получать пассивный доход. Он пока не счел такие инвестиции перспективными.

