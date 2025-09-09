Эд Ширан эмигрировал в США

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shannon Stapleton/Reuters

Британский певец Эд Ширан сообщил, что эмигрирует в США. Его слова передает NBC News.

Во время разговора о своем переезде Ширан пошутил о политике президента Дональда Трампа в отношении эмигрантов.

«Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку», — заявил певец.

В июле Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции. По словам американского лидера, сегодня Европа отличается от той, какой была 5, 10 лет назад.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в США.

Вэнс выразил опасение, что возвращение демократов к власти в США может привести к возобновлению масштабной миграции в страну, указав на необходимость немедленного прекращения этой тенденции для сохранения западной цивилизации.

Ранее Стивен Кинг назвал Трампа опасным.

