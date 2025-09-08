На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стивен Кинг назвал Трампа опасным

Писатель Кинг назвал избрание Трампа на третий срок наихудшим сценарием развития событий
Pascal Potier/Global Look Press

Писатель Стивен Кинг заявил, что избрание Дональда Трампа на третий президентский срок в США может стать наихудшим сценарием развития событий. Его слова передает Independent.

Кинг считает Трампа «идиотом», поэтому уверен, что его третий срок может быть опасен для остальных людей.

«По сути, он, я не хочу использовать слово «сумасшедший», потому что я так не делаю, но он определенно опасен», — поделился писатель.

По мнению Кинга, наилучшим развитием сценария для США станет импичмент и отстранение Трампа от должности президента.

В июле 27-й сезон мультсериала «Южный парк» начался с критики президента США Дональда Трампа. В премьерном эпизоде «Нагорная проповедь» президент США общается с постоянным участником сериала Сатаной.

В эпизоде говорится о судебном иске Трампа против Paramount, отмене «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», воук-культуре и многом другом. В отличие от других персонажей, Трамп изображен в виде настоящей фотографии президента США на анимированном теле. Таким же образом создатели сериала показали Саддама Хусейна в полнометражном фильме «Южный парк: Большой, длинный и необрезанный». В картине Хусейн также имел связь с Сатаной.

Ранее в США извинились перед Трампом за микропенис.

