Боня потратила почти 13 млн рублей на экспедицию

Блогерша Боня заявила, что экспедиция на Эверест обошлась ей в почти 13 млн рублей

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в беседе с ПСЖР, что ее самой дорогой экспедицией стало восхождение на Эверест.

Боня заплатила $160 000 (около 12 900 000 рублей по курсу на август 2025 года) за организацию экспедиции, страховку, проживание в большой палатке и услуги гида. В этой сумме она не учла другие траты. К примеру, стоимость перелета, экипировки и других расходов.

По словам Бони, восхождение на Эверест длилось больше месяца. Неделю знаменитость шла до базового лагеря. Там она заболела.

«Было так плохо, что я впервые заплакала в горах не от счастья, а от боли и усталости. Насыщение крови кислородом упало до 55%, с такими показателями обычно попадают в реанимацию. В итоге из-за болезни меня отправили на неделю лечиться в столицу Непала Катманду, а затем я вернулась к восхождению с новыми силами», — вспомнила телеведущая.

Боня призналась, что наиболее страдала в экспедиции из-за питания.

«В какой-то момент просто не могла видеть непальскую еду, особенно дал-бат. Приходилось раз в пару дней ходить к другим альпинистам подъедать их борщ и щи», — рассказала блогерша.

