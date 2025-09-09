На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собчак о перепалке с французом: «Удивитесь, на скольких языках я могу вежливо послать»

Журналистка Собчак возмутилась, что ее пытался спровоцировать француз в Париже
true
true
true
close
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram-канале завирусившуюся в сети перепалку с французом, который выкрикнул в адрес журналистки проукраинский лозунг.

Во время съемок интервью с блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым пожилой парижанин выкрикнул вслед Собчак на французском языке: «Да здравствует Украина!». Телеведущая по-французски спросила мужчину, в чем был смысл его выкрика. Подробнее об инциденте — в новости «Газеты.Ru».

«Вы удивитесь, узнав, на скольких языках я могу вежливо послать. Потому что не надо мне, русской, указывать пальцем и пытаться грубо провоцировать на прославление того, что я славить не намерена», — позднее высказалась Собчак в Telegram-канале.

По словам блогерши, каждый человек имеет право самостоятельно решать, какие темы обсуждать и какие взгляды поддерживать.

Накануне сообщалось, что третьекласснице запретили разговаривать на русском языке в эстонской школе. Как сообщила мать девочки, произошедшее с учителем до слез расстроило дочь. Она понадеялась, что ситуация в учебном заведении изменится.

Ранее певица Вика Цыганова усомнилась в приверженности христианству Крида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами