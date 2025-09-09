Собчак о перепалке с французом: «Удивитесь, на скольких языках я могу вежливо послать»

Журналистка Собчак возмутилась, что ее пытался спровоцировать француз в Париже

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram-канале завирусившуюся в сети перепалку с французом, который выкрикнул в адрес журналистки проукраинский лозунг.

Во время съемок интервью с блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым пожилой парижанин выкрикнул вслед Собчак на французском языке: «Да здравствует Украина!». Телеведущая по-французски спросила мужчину, в чем был смысл его выкрика. Подробнее об инциденте — в новости «Газеты.Ru».

«Вы удивитесь, узнав, на скольких языках я могу вежливо послать. Потому что не надо мне, русской, указывать пальцем и пытаться грубо провоцировать на прославление того, что я славить не намерена», — позднее высказалась Собчак в Telegram-канале.

По словам блогерши, каждый человек имеет право самостоятельно решать, какие темы обсуждать и какие взгляды поддерживать.

