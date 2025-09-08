Третьекласснице запретили разговаривать на русском языке в эстонской школе

В эстонской школе третьекласснице запретили разговаривать на русском языке в коридоре. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала Алена Малец, мама школьницы из Виймси.

По словам женщины, ее дочь Даяна учится в третьем классе эстонской школы, но дома говорит на русском языке. Пока девочка не может свободно общаться на официальном языке страны, однако активно его изучает. До сих пор в общении с одноклассниками у Даяны не возникало проблем, но недавно, когда школьница общалась со сверстником, к ней «подошла учительница и в очередной раз запретила разговаривать на русском языке».

Алена рассказала, что запрет так расстроил ее дочь, что она заплакала. Родительница обсудила произошедшее с учителем и теперь надеется, что ситуация изменится.

«Самое отвратительное — когда в детские учреждения вмешивают политику. Дети сами прекрасно ладят друг с другом. Им все равно, на каком языке дружить и играть. <...> Хочется верить, что когда-то у нас будут школы, где детей учат не только предметам, но и уважению друг к другу. Где язык — это мост, а не стена. Я за дружбу, а не за конфликты на национальной почве», — подчеркнула жительница Эстонии.

Ее пост послужил началом дискуссии, в которой поучаствовали вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин и министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас.

«Это (запрет на использование родного языка — прим. ред.) неправильно во многих отношениях: ребенок не состоит из частей, которые он мог бы оставить дома, приходя в школу. <...> С педагогической точки зрения неправильно запрещать использование русского, украинского, выруского, сету, мульги, иврита или любого другого распространенного в Эстонии языка домашнего общения на переменах в школе <...> Я обращаюсь к учителям и директорам школ: поддерживайте владение эстонским языком у детей и поддерживайте развитие их родного языка. От этого выиграют оба языка,» — уверена министр.

Ранее Эстония усложнила для своих граждан вступление в брак с россиянами.