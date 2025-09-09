Собчак сделала в Париже замечание французу за проукраинский лозунг

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак во время съемок интервью в Париже сделала замечание французу, который выкрикнул в ее сторону проукраинский лозунг. Видео с инцидентом размещено в YouTube.

Собчак интервьюировала популярного блогера и певца Сергея Григорьева-Апполонова. Они шли по парижской улице и разговаривали по-русски. Проходивший мимо пожилой француз услышал русскую речь и на французском языке выкрикнул: «Да здравствует Украина!». Собчак также по-французски спросила мужчину, в чем был смысл этого выкрика. Тот ответил, что все русские должны знать об осведомленности населения разных стран о конфликте на Украине. Мужчина подчеркнул, что таким образом выражал свою политическую позицию.

Собчак в ответ заявила, что так вести себя было не нужно, потому что существует дистанция. По ее словам, подобное поведение является расизмом. После этого журналистка пожелала французу хорошего дня и продолжила прогулку с Григорьевым-Апполоновым.

Присутствовавшая при инциденте знакомая Григорьева-Апполонова подошла к Собчак, обняла ее и выразила восхищение тем, что телеведущая говорит по-французски. На это журналистка ответила, что, когда русских обижают, они и по-французски заговорят. Собчак подчеркнула, что русские себя в обиду не дадут. «Как говорится, знай наших!» — заключила она.

