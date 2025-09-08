Цыганова о Крестном ходе Крида: «Бога не обманешь»

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале усомнилась, что посещение храма Егором Кридом было «попыткой исправиться».

Цыганова не исключила, что его участие в Крестном ходе является способом «отмыться» после скандала с концертом в Лужниках.

«Разве этот человек раскаялся? Нет, он лишь назвал всех вокруг завистниками, а его друзья устроили целую компанию по отмыванию артиста», — заявила певица.

По мнению Цыгановой, Крид устроил разврат перед малолетней аудиторией. Она также обвинила коллегу в подсаживании детей на азартные игры.

«Картинка красивая, как и когда невтудверный Киркоров ездил на Донбасс. Вот только от обеих этих историй гнильцой тянет. Народ встретил Крида на Крестном ходе с недоумением», — отметила артистка.

Цыганова считает, что на кадрах Крид чувствует себя «не в своей тарелке», так как идет с охранниками. По ее мнению, коллеге не стоило участвовать в Крестном ходе, если он «боялся» православных людей.

«Бога не обманешь. Хочется верить, что поступок Крида был искренним. Но верится в исправление без покаяния с трудом...» — заключила исполнительница.

Ранее Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом.