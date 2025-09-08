У Лолиты обнаружили долг перед ФНС

Певица Лолита Милявская не оплатила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Как отмечает издание, Милявская имеет задолженность по ИП. На данный момент на артистке нет исполнительных производств. При игнорировании долга на певицу могут обратить внимание судебные приставы. Исполнительнице также может грозить блокировка счетов.

3 августа Telegram-канал SHOT сообщал, что Милявская подняла гонорар с четырех до шести миллионов рублей благодаря возросшей популярности среди молодой аудитории. Ее назвали «новым крашем зумеров».

Концерты исполнительницы, как отмечает СМИ, «штурмуют толпы подростков», а ее график расписан до конца года. Как отмечает SHOT, Лолита входит в тройку самых популярных среди молодежи возрастных артистов: лидирующую позицию занимает Надежда Кадышева, второе место — Татьяна Буланова.

Милявская часто записывает совместные треки с новым поколением артистов. Находить общий язык с молодежью певице помогает то, что она старается идти к ней навстречу. Лолита уверена, что молодежи проще общаться с теми артистами, от которых исходит «кайф», а не «запах старости».

