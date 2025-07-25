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Масляков-младший заработал больше миллиарда на КВН

Телеведущий Масляков-младший заработал 1,6 млрд рублей за 2024 год
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Телеведущий Александр Масляков-младший заработал на передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Об этом сообщают «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

Когда не стало Александра Маслякова, единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» стал его сын Александр Масляков-младший.

Доходы «АМИК» за 2024 год составили 1,6 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль составила 210,6 миллионов рублей.

Издание уточнило, что, согласно открытым источникм, Первый канал платит за каждый выпуск КВН, также доходы организация получает от участников программы — они оплачивают взносы в размере 10−20 тысяч рублей за возможность поучаствовать в телешоу.

Кроме того, у Маслякова-младшего есть и другие бизнесы: ООО «Планета», ООО «КВН кафе», ООО «КВН сувенир» и ООО «КВН продакшн». Суммарно эти фирмы заработали за 2024 год 43,5 миллиона рублей.

Телеведущего не стало 8 сентября 2024 года в Москве.

В феврале стало известно, как будут делить многомиллионное наследство Маслякова.

Ранее стало известно о возможном размере гонораров Хаматовой после возвращения в РФ.

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