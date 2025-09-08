Долина смогла вернуть свою московскую квартиру

Суд оставил за певицей Долиной право собственности на ее квартиру в Москве

Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи московской квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — передали в суде.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру в центре Москвы и отдала свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка обратилась в полицию из-за случившегося, а также подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье.

В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за артисткой.

В июле этого года в суде состоялось очередное заседание по этому делу. На скамье подсудимых оказались четверо — Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. По версии следствия, вместе с иными неустановленными соучастниками они с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у певицы денежные средства на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение — квартиру в Ксеньинском переулке столицы.

