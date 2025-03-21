Стали известны результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной

Стали известны результаты психиатрической экспертизы народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на результаты исследования, проведенного в рамках уголовного дела.

По данным экспертизы, Долина была «психически неустойчивой», когда продавала с помощью мошенников свою квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей.

Канал уточняет, что обследование показало: моральное состояние Долиной не позволяло ей понять, что она делала, она много плакала и тревожилась. При этом в день сделки артистка смогла выступить перед студентами в университете, а после — с концертом в Кремле.

На гражданском процессе представители певицы так и не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы в подтверждение слов.

Адвокаты звезды также указывают на то, что покупательница квартиры не попросила справку ПНД у артистки перед покупкой.

Если сделку признают недействительной, певица все равно должна вернуть покупательнице квартиры Полине Лурье 112 млн рублей, несмотря на то, что деньги получили мошенники.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги мошенникам. Певица подала в суд на покупателя недвижимости Лурье, требуя признать сделку недействительной. В том же месяце арестовали курьера Анжелу Цырульникову, которая передала преступникам часть денег, забрав их у Долиной. Ей грозит статья за мошенничество в особо крупном размере, хотя сама она уверяет, что сама стала жертвой аферы и не знала об этом.

Накануне участница кастингов «Битвы экстрасенсов» Алена Эйзин стала жертвой мошенников.

Ранее мошенники попытались обмануть поклонников Ларисы Долиной.