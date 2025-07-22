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Лариса Долина не явилась на суд

Певица Долина пропустила новое заседание суда по делу о мошенничестве
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина не явилась на предварительное заседание суда по делу о мошенничестве. Об этом пишет NEWS.ru.

Заседание по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере в Мещанском суде Москвы проходило в закрытом режиме.

Обвиняемые были доставлены в суд, также присутствовали адвокаты. Потерпевшая Долина не приехала. У всех четверых обвиняемых есть личные защитники.

Трое не признают свою вину, один признает ее частично. Фигуранты уголовного дела не были ранее знакомы друг с другом, утверждают адвокаты.

На скамье подсудимых оказались четверо — Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. По версии следствия, вместе с иными неустановленными соучастниками они с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у певицы денежные средства на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили Долину права на жилое помещение — квартиру в Ксеньинском переулке столицы.

В марте 2025 года квартиру Долиной вернули.

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