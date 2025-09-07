Прохор Шаляпин захотел сделать пластическую операцию

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу «Натальная карта», что планирует сделать пластическую операцию.

Шаляпин рассказал, что обратился за консультацией к пластическому хирургу в Санкт-Петербурге. Артист сравнил клинику, которую хочет посетить, с шикарным загородным пансионатом. Он отметил, что планирует пластику осенью.

«Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады», — поделился певец.

В августе Прохор Шаляпин сообщил, что выпустит свою первую книгу. Дебютная книга исполнителя называется «Главное — не уработаться».

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину, — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

Ранее назван размер гонорара не созданного для работы Прохора Шаляпина.