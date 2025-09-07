На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На «Интервидении» переодели в иностранцев массовку

«Осторожно, новости»: организаторы «Интервидения» переодели актеров массовки в иностранцев
true
true
true
close
Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

Организаторы «Интервидения» переодели актеров массовки в иностранных болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, это было сделано для того, чтобы поддержать представителей стран-участниц на генеральном прогоне шоу. Массовке выдавали атрибутику этих государств: флаги, футболки и национальные костюмы. Сначала организаторы оценивали людей «по типажу», а потом определяли подходящую страну.

«Я здесь по приколу, меня позвали друзья. Хотелось бы, конечно, побывать на настоящем «Евровидении», но раз его нет, посмотрю на это. Хожу и ищу истинных поклонников Шамана, но почему-то еще никого не встретил», — поделился мужчина, которого переодели в арабского шейха.

Массовка получит 6 тысяч рублей за участие, отмечает Telegram-канал. Актерам запретили съемку в концертном зале. В случае нарушения правил им грозит штраф в полмиллиона рублей.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению».

Ранее в Ивана Золо бросили петарду на концерте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами