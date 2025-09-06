На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скандальную звезду «Эйфории» заставили объедаться куриными сэндвичами

Актриса Сидни Суини питалась сэндвичами и милкшейками ради роли в фильме «Кристи»
Американская актриса, звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини рассказала, на что ей пришлось пойти ради роди боксерши Кристи Мартин в фильме «Кристи». 27-летнюю звезду цитирует People.

По словам Суини, она тренировалась несколько месяцев самостоятельно, прежде чем начать заниматься тренером по боксу. У актрисы было по три тренировки в день, а диетологи заставляли ее объедаться куриными сэндвичами, милкшейками и протеиновыми коктейлями, чтобы достичь желаемой формы.

«Но было невероятно смочь полностью воплотить в себе такую сильную женщину», — заключила она.

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

Позже президент США Дональд Трамп похвалил актрису, узнав, что она зарегистрированная республиканка.

Ранее Лариса Долина раскрыла свой вес.

