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Звезду «Эйфории» уличили в пропаганде нацизма: «Белокурая голубоглазая женщина говорит о генах»

Актрису Сидни Суини раскритиковали за пропаганду нацизма из-за рекламы джинсов
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Global Look Press

Актрису Сидни Суини («Эйфория», «Однажды в Голливуде…») раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Об этом сообщает New York Post.

Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»). В одном из опубликованных роликов Суини произносит, застегивая джинсы: «Гены передаются от родителей к потомству, определяя такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз... У меня голубые гены.» Также знаменитость говорит, что строение ее тела определяется генами.

Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

«Белокурая голубоглазая женщина говорит о своих хороших генах. Это нацистская пропаганда»; «Думал, что будет просто плохо, но ничего себе… Это войдет в учебники истории!»; «Реклама странная — типа, фашистская. Будто какая-то нацистская пропаганда», — написали в сети.

В мае 2025 года рэпер Канье Уэст опубликовал трек с названием, цитирующим нацистское приветствие. Он представил песню 8 мая — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

Ранее Ким Чен Ын впервые в КНДР выпустил сериал о любви и ошибках партии.

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