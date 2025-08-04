«Это фантастика»: Трамп похвалил раскритикованную за расизм Сидни Суини

Президент США Дональд Трамп похвалил актрису Сидни Суини, узнав, что она зарегистрированная республиканка. Об этом сообщает New York Post.

79-летний Трамп с ликованием отреагировал на сообщение журналиста о том, что 27-летняя звезда сериала «Эйфория», до этого раскритикованная за спорную рекламу джинсов, разделяет его правые взгляды.

«О, теперь мне нравится ее реклама. Удивительно, сколько на самом деле десь республиканцев. Я об этом не знал, но я рад, что вы мне сказали. Если Сидни Суини зарегистрированная республиканка, думаю, ее реклама — это просто фантастика», — сказал Трамп.

Сидни Суини зарегистрирована в Республиканской партии Флориды в округе Монро с июня 2024 года.

Накануне Суини раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).

Интернет-пользователи посчитали, что в рекламе American Eagle отсылает к идеям евгеники, нацизма и превосходства белой расы.

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