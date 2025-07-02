Гонорары Кадышевой обогнали заработок Полины Гагариной на корпоративах

«КП»: певица Кадышева соберет около 50 млн рублей за концерт в «Лужниках»

Народная артистка Надежда Кадышева соберет около 50 млн рублей на своем концерте в «Лужниках», который состоится 20 июня 2026 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

С весны 2025 года, отмечает kp.ru, Кадышева ставит в приоритет площадки, куда можно продать не меньше 10 тыс. билетов, поскольку даже за стадионный концерт в регионе она выручит в среднем 20 млн рублей. Выступления на менее массовых площадках сохраняются в графике певицы — они стоят от 4 млн рублей.

Часовое выступление Кадышевой на корпоративе обойдется заказчику в среднем от 8 до 10 млн рублей. Певица соглашается на предложения избирательно, ориентируясь на график.

Как сообщает kp.ru, гонорары Кадышевой уже обогнали те, что получает Полина Гагарина на частных мероприятиях. Они сопоставимы с заработками таких топ-артисток, как Анна Asti и Люся Чеботина.

«Интересно, что почему-то вдруг стали сравнивать гонорары Надежды Кадышевой и Аллы Пугачевой. Как известно, Алла Пугачева сейчас вживую не поет. А когда в голосе, то больше одной-двух песен подряд вытянуть не может», — отмечает издание.

Заработок Пугачевой, раскрывает kp.ru, начинается от 18 млн рублей на корпоративах, а ее появление на массовом мероприятии оценивается в 4,6 млн рублей.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Ранее Бабкина заступилась за Кадышеву после волны хейта.