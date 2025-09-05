Певец Шуфутинский: главное в музыке — тепло и человеческие чувства

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский назвал секрет хорошей песни. Его цитирует ТАСС.

По словам Шуфутинского, главное в музыке — это душа, которая в композиции ощущается сразу.

«Тепло, человеческие чувства, понятность, вкус, качество. По-настоящему высокий стиль, даже высказанный самыми простыми средствами, все равно должен нести в себе культуру», — рассуждает 77-летний артист.

Он добавил, что к современной популярной музыке относится с большим уважением.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Шуфутинский заслужил звание народного артиста.

До этого с инициативой дать Шуфутинскому звание народного артиста России выступил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером, без заносчивости, поэтому заслужил это звание.

Ранее известный продюсер объяснил, как песня Шуфутинского стала мемом.