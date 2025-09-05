На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стивен Сигал приехал на ВЭФ

РИА Новости: актер Стивен Сигал прибыл на пленарное заседание ВЭФ
Александр Вильф/РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал находится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артист пришел в качестве гостя на предстоящее пленарное заседание ВЭФ, на котором выступит президент России Владимир Путин.

Также в пленарной сессии примут участие иностранные гости, среди которых премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

В июле Сигал покинул пост генерального директора ООО «Пять элементов», зарегистрированного в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально были сам Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал.

В октябре прошлого года стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
