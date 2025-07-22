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Стивен Сигал отказался от своего последнего бизнеса в России

Актер Стивен Сигал покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов»
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Михаил Синицын/РИА Новости

Американский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал 17 июля покинул пост генерального директора ООО «Пять элементов». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что это место Сигала в компании занял Владислав Казак.

ООО «Пять элементов» зарегистрировано в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально являлись Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал.

В октябре прошлого года стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стивен Сигал встретился с якутским военным, победившим бойца ВСУ в схватке.

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