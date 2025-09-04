На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хасбик может потерять 10 млн рублей в месяц

Mash: блогер Хасбик может лишиться доходов с рекламы в запрещенной соцсети
hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов – настоящее имя) может лишиться многомиллионных доходов с рекламы в запрещенной соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Хасбик зарабатывает около 10 миллионов рублей в месяц. Стоимость рекламы блогера за сторис достигает от $5 до $7 тысячи (около 404,2 тыс. рублей и 566 тыс. рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»), а поста — до $30 тысяч (2,4 млн рублей). Как отмечает Mash, Магомедов публикует около 8 рекламных сторис в месяц. Блогер отказался от рекламы, чтобы избежать проблем с законом.

22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

С 1 сентября россиянам запретили заниматься любой деятельностью в заблокированных соцсетях по продвижению товаров, услуг, личного бренда или организации с признаками рекламы.

Ранее Хасбик дал интервью Карлсону.

