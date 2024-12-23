Ида Галич продала квартиру и автомобиль

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале, что продала одну из квартир.

У Галич также выкупили дорогостоящий автомобиль. Она планирует начать ремонт в другом своем жилье в скором времени. Артистка назвала для себя 2024-й годом поисков. Она призналась, что в этом году у нее было сорвано несколько сделок.

По словам Галич, несмотря на трудный год, она исполнила свою мечту. Блогерша не уточнила, какую.

«Я самый счастливый человек на свете. Как говорит моя англичанка, I deserve it (Я заслужила этого – перевод с английского «Газета.Ru»). Возможно, написано с ошибками, ведь последнее мое занятие было очень давно. Люблю», — поделилась телеведущая.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия». В июне 2024-го блогерша стала кинопродюсером.

Галич работала над короткометражным фильмом «Мама». Автором идеи выступила она сама. По словам телеведущей, она придумала ее четыре года назад и долго думала над сценарием и выбирала команду.

Ранее Ида Галич рассказала о переживаниях на съемках с Цыгановым.