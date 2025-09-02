На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гергиев выступит в Ереване после отмены концерта в Италии

Дирижер Гергиев 1 октября выступит в Ереване с оркестром Мариинского театра
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Народный артист России Валерий Гергиев выступит в Ереване с Большим симфоническим оркестром Мариинского театра. Концерт пройдет 1 октября в концертном зале имени Арама Хачатуряна, сказано на странице зала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации сказано, что маэстро возвращается в Армению с торжественным визитом, привозя «величие мировой музыки». Гергиев много лет назад возглавлял Армянский филармонический оркестр.

21 июля стало известно, что запланированный на 27 июля концерт Валерия Гергиева в Италии отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

На этом фоне итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил, что в Италии будут праздновать Национального дня против русофобии. Он подчеркнул необходимость этого дня в ответ на недавний акт русофобии, проявившийся в отмене концерта Гергиева.

Ранее в Италии прошла акция против отмены концерта российского пианиста.

