В Италии прошла акция против отмены концерта российского пианиста

В Болонье провели акцию против отмены концерта пианиста Романовского

В итальянской Болонье сотни зрителей пришли на городскую площадь, чтобы послушать онлайн-концерт российского пианиста украинского происхождения Александра Романовского. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт должен был состояться в городе вживую, но был отменен, напомнил президент ассоциации «Россия — Эмилия — Романья» Лука Росси, организовавший онлайн-шоу.

«Сотни жителей Болоньи смогли послушать концерт известного пианиста, и это стало нашим гражданским протестом против решения властей города», — сказал Росси.

Концерт российского пианиста Александра Романовского в Болонье отменили из-за его выступления в Донецкой народной республике в 2022 году.

В 2011 году пианист получил гражданство Италии и сейчас преподает в Павии. В августе 2022 года Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил Романовского от преподавательской деятельности из-за его выступления в ДНР.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили концерт Валерия Гергиева.