В Италии начнут праздновать Национальный день против русофобии

Журналист Лоруссо: в Италии будут праздновать Национальный день против русофобии

В Италии с 27 июля начнется празднование Национального дня против русофобии. Об этом сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо, передает телеканал RT в Telegram.

Он подчеркнул необходимость этого дня в ответ на недавний акт русофобии, проявившийся в отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Королевском дворце Казерты.

«В ответ на унизительное решение итальянских властей мы инициируем первый в Италии Национальный день против русофобии», — отметил Лоруссо.

21 июля стало известно, что запланированный на 27 июля концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мария Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии словами из Библии.