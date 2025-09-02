«Превращается в монстра»: Волочкова потребовала спасти дочь Борисовой от хирургов

Балерину Анастасию Волочкову взволновали сообщения о том, что телеведущая Дана Борисова подарила своей дочери на 18-летие возможность пройти через ряд пластических операций. В беседе с Общественной Службой новостей артистка призвала спасти девушку, заявив, что вмешательство в женский организм в столь юном возрасте – это издевательство.

«Дочь Даны такая молодая и такая красивая. Зачем ей нужны были эти метаморфозы? Она превратится в монстра просто, если продолжит так себя менять. С другой стороны, какая мать — такая и дочь. Там и саму Дану нужно спасать от врачей», — заявила балерина.

По ее мнению, в будущем эти операции грозят серьезными последствиями, а тело неминуемо отомстит за «кромсание», особенно в молодом возрасте. В пример Волочкова привела себя, подчеркнув, что ничего с собой не делает, а лишь поддерживает природную красоту спортом и балетом.

«Лечь под нож хирурга всегда можно успеть, а вот сохранить молодость суставов и растяжку едва ли у кого получится», — подчеркнула звезда.

Также она напомнила о своей дочери, подчеркнув, что та тоже никогда не делала никаких операций по улучшению внешности, хотя является ровесницей дочери Борисовой.

Напомним, дочь Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала, что операция по увеличению груди длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Ей сделали подтяжку груди и липоскульптурирование ― эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать. Дочь ведущей отметила, что ринопластику перенесла хуже и каждые пять минут просила дать ей обезболивающее.

Сама Дана Борисова посоветовала не тревожить ее дочь, а заняться своей жизнью, отметив, что мать и дочь не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат себя улучшать.

