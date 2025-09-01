«Ходит, как чудище»: Волочковой грозит суд с российской блогершей

Между балериной Анастасией Волочковой и блогершей Мятной Лилу, взявшей у нее интервью, разгорелся конфликт, который грозит перерасти в судебное разбирательство. Как призналась артистка в беседе с Общественной Службой Новостей, цели обидеть свою собеседницу у нее не было, как и повода судиться.

Балерина назвала блогершу «глупой куклой», усомнившись в ее интеллектуальных способностях, после чего та решила подать на нее в суд. Однако Волочкова отметила, что Мятная Лилу неверно истолковала ее слова и подтасовывает факты.

«Я лишь пыталась ее направить в правильное русло. Она продолжает ходить, как чудище, по нашему поселку и распугивать людей, я говорила, чтобы она избавилась от образа куклы, помирилась с мамой и начала новую жизнь. Она восприняла все в штыки и слышит только оскорбления», — заявила балерина.

Угрозы судом она посчитала смешными, отметив, что это дело никто не станет рассматривать, так как у блогера нет никаких аргументов в свою пользу. По словам Волочковой, своими словами она пыталась лишь поддержать Лилу, не стараясь обидеть.

До этого Волочкова оказалась в центре скандала после заявления о том, что ненавидит Сочи и никогда туда больше не вернется. Она заявила, что привыкла к курортам другого уровня и предпочитает Мальдивы, а Сочи считает «полным отстоем» и «колхозным» местом с низким уровнем комфорта.

