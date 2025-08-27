На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дана Борисова объяснила разрешение дочери увеличить грудь и ягодицы

Ведущая Борисова призвала хейтеров не тревожить ее дочь из-за увеличения груди
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала сообщение о том, что ее дочь Полина Аксенова провела ряд пластических операций – увеличила грудь, ягодицы и удалила жировые отложения. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что позволила это сделать дочери только после наступления совершеннолетия, а также призвала хейтеров не тревожиться из-за чужих изменений внешности.

Ведущая призналась, что после того, как стало известно о желании Полины сделать себе грудь, в соцсетях пользователи стали писать негативные комментарии.

«Хочется раз и навсегда всех успокоить: каждый волен сам решать, что ему делать со своим телом, если человек хочет видеть в зеркале красивое лицо, а не заплывшее жиром, то это его право пойти откачать жир, отрезать лишний нос и придать объем в тех местах, где ему нужно», --― заявила Борисова, напомнив, что сама провела себе несколько пластических операций.

Хейтерам звезда посоветовала не тревожить ее дочь, а заняться своей жизнью, отметив, что мать и дочь не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат себя улучшать.

Напомним, Полина Аксенова рассказала, что операция по увеличению груди длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Ей сделали подтяжку груди и липоскульптурирование ― эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать. Дочь ведущей отметила, что ринопластику перенесла хуже и каждые пять минут просила дать ей обезболивающее.

Ранее Дана Борисова показала, как выглядит на первый день после пластики.

