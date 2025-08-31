На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена Соколовского впервые сделала ботокс

Жена Соколовского Суркова сообщила, что решилась на ботокс
Telegram-канал «lee_life»

Модель, певица и блогерша Ангелина Суркова рассказала в Telegram-канале, что решилась на ботокс.

«Вчера сделала свой первый в жизни ботокс! Капец как переживала», — поделилась певица.

В ноябре 2024 года Суркова сделала пластику груди. Она рассказывала, что долгое время не могла решиться на эту операцию. Впервые мысли о пластике ее посетили после рождения сына. Во время кормления грудь блогерши стала больше, что ей понравилось.

Суркова призналась, что ее муж, певец Влад Соколовский, был против ее операции на грудь. Модель уточнила, что это ее желание и решение.

Суркова замужем за певцом Владом Соколовским. Артист сделал предложение модели в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

Соколовский и Суркова устроили электронный фестиваль на террасе клуба в честь свадьбы. Пара продавала билеты на свое торжество за 2500 рублей.

