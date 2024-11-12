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Жена Соколовского сделала пластику груди

Жена Соколовского Суркова сообщила, что ее пластика груди прошла успешно

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lee__soul_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель, певица и блогерша Ангелина Суркова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластику груди.

Суркова показала себя после хирургического вмешательства. Она отметила, что операция прошла успешно.

«Сказали, что все прошло суперски!» — поделилась модель.

Суркова рассказывала, что долгое время не могла решиться на эту операцию. Впервые мысли о пластике ее посетили после рождения сына. Во время кормления грудь блогерши стала больше, что ей понравилось.

«В период кормления я влюбилась в свое тело, и потом мне стало грустно, поняла, что хочу сделать грудь», — отметила певица.

Суркова призналась, что ее муж, певец Влад Соколовский, был против ее операции на грудь. Модель уточнила, что это ее желание и решение.

Суркова замужем за певцом Владом Соколовским. Артист сделал предложение модели в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

Соколовский и Суркова устроили электронный фестиваль на террасе клуба в честь свадьбы. Пара продавала билеты на свое торжество за 2500 рублей.

Ранее жена Соколовского рассказала, что ей приснилась неудачная пластика.

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