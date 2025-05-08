Рита Дакота свела парную с бывшем мужем татуировку

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что свела татуировку.

Дакота удалила рисунок, который сделала с бывшим мужем Владом Соколовским. По словам артистки, она не любила это тату не только из-за того, что она была парной с экс-супругом. Как объяснила певица, этот символ ей сделал когда-то один «духовный наставник» семьи. В тот период исполнительница увлекалась мистикой и эзотерикой.

«Но уже довольно давно я верующий человек (коим стала после долгих лет «исканий»), и пусть для бога мои тупые татухи вряд ли имеют значение, все же я не хотела бы носить на теле подобные знаки, если есть варик их не носить», — поделилась артистка.

Дакота и Соколовский развелись в 2018 году. У них есть общая дочь Мия. В мае 2023-го певица вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Ранее Соколовский рассказал об «очередном» кризисе с женой.