Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рита Дакота свела парную с бывшем мужем татуировку

Певица Рита Дакота свела татуировку из-за веры в бога
close
ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что свела татуировку.

Дакота удалила рисунок, который сделала с бывшим мужем Владом Соколовским. По словам артистки, она не любила это тату не только из-за того, что она была парной с экс-супругом. Как объяснила певица, этот символ ей сделал когда-то один «духовный наставник» семьи. В тот период исполнительница увлекалась мистикой и эзотерикой.

«Но уже довольно давно я верующий человек (коим стала после долгих лет «исканий»), и пусть для бога мои тупые татухи вряд ли имеют значение, все же я не хотела бы носить на теле подобные знаки, если есть варик их не носить», — поделилась артистка.

Дакота и Соколовский развелись в 2018 году. У них есть общая дочь Мия. В мае 2023-го певица вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Ранее Соколовский рассказал об «очередном» кризисе с женой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами