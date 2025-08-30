На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антиизраильские активисты вытеснили «Чудо-женщину» с Венецианского кинофестиваля

Актриса Галь Гадот отказалась от участия в Венецианском кинофестивале
close
Atlas Entertainment

Израильская актриса Галь Гадот отказалась от участия в Венецианском кинофестивале из-за протестов антиизраильских активистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Активисты вытеснили 40-летнюю звезду «Чудо-женщины» угрозами провести демонстрации против ее участия в смотре и сорвать выход на красную дорожку.

Гадот сыграла главную роль в одном из фестивальных фильмов «В руке Данте». Из-за давления на актрису, предположительно, поддерживающую Израиль в конфликте с Палестиной, и на других артистов в этом году уже были приняты усиленные меры безопасности: вокруг комплекса кинотеатров возведено стальное кольцо, периметр охраняют полицейские патрули. Для контроля за делегатами и владельцами билетов используются сканеры тела, досмотр багажа и пропуска.

Пропалестинская группа Venice4Palestine потребовала от организаторов фестиваля Венецианской биеннале отозвать приглашения как у Гадот, так и у ее партнера по фильму Джерардв Батлера и других артистов, поддерживающих Израиль.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера подтвердил, что актриса не приедет в Венецию, но напомнил, что фестиваль является местом открытых дискуссий без цензуры.

«Нас попросили отклонить приглашения артистов — мы не будем этого делать, если они захотят быть здесь, они будут», — подчеркнул он.

Также Барбера выразил опечаленность событиями в Газе и Палестине.

Накануне сообщалось, что концерт певицы Полины Гагариной в Казахстане состоится, несмотря на бойкот местных политических активистов.

Ранее Путин ответил на интерес Китая к «Интервидению».

