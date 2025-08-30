На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Полицейского с Рублевки» внесена в базу «Миротворца»

Актриса Александра Бортич попала в базу сайта «Миротворец»
UPI

Российская актриса Александра Бортич внесена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает газета «Известия».

Артистка попала в базу за то, что снялась в фильме «Викинг», съемки которого проходили на территории Крыма. В списке также оказались ее коллеги по съемочной площадке Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

Бортич известна по ролям в таких фильмах, как «Холоп», «Я худею», «Фишер», «Полицейский с Рублевки» и других.

Накануне сообщалось, что 14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Также в базу «Миротворца» внесли американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Он известен в том числе расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток». Согласно опубликованному им в феврале 2023 года материалу, она была проведена при непосредственном участии ВМС США и поддержке норвежских военных.

Ранее Вуди Аллен попал в базу «Миротворца».

