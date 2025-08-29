Уехавший из РФ комик Максим Галкин приклеил усы и обратился к «хозяйке»

Комика Максима Галкина назвали сексуальным из-за свежего фото с усами и в шлепках

Юморист и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свежими фотографиями, на которых предстал в новом неформальном образе.

Шоумен продемонстрировал расслабленный casual-look, состоящий из темно-синих джинсовых шорт, майки и шлепок. Образ дополнили распущенные волосы и приклеенные усы, а рядом со знаменитостью стоял черный пакет, похожий на мусорный. Свой пост юморист сопроводил фразой: «Хозяйка, сделаем все по науке».

Поклонники оценили новый образ артиста, отмечая его мускулистость, но некоторые предложили внести коррективы.

«Отличный образ! Очень сексуальный и брутальный»; «Чарли Чаплин жив!»; «Максим, вы с усами похожи на одного из The Beatles»; «Не хватает носков под шлепки, и футболку брендовую поменяй на «Аддидас», — написали интернет-пользователи.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июле певец Феликс Царикати заявил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин не вернутся в Россию. Артист считает, что супруг певицы приложил руку к формированию негативного мнения у Пугачевой о российском правительстве и СВО.

Ранее сообщалось, что у Макса Покровского (признан в РФ иностранным агентом) изымают спрятанное от ФНС имущество.