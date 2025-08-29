У Макса Покровского изымают спрятанное от ФНС имущество: «Процесс будет более долгим»

В России намерены изъять имущество солиста «Ногу свело» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), несмотря на то, что музыкант попытался «спрятать» имущество от властей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как заявляет Telegram-канал, у Покровского пытаются изъять имущество — недвижимость в России — которое музыкант переписал на свою супругу после отъезда из страны. Причиной стало то, что артист проиграл суд из-за за долга перед Федеральной налоговой службой в размере 250 тысяч рублей, который значился перед ним еще с апреля 2025 года. По информации источника, судебные приставы и налоговая служба намерены доказать в суде факт умышленного переоформления имущества с целью уклонения от исполнения обязательств.

«Недвижку все равно могут изъять, просто процесс будет более долгим — через суд приставы и налоговая будут доказывать, что имущество было переписано на другое лицо с целью ухода от ареста или выплат», — уверяет SHOT.

Согласно информации Telegram-канала, переписавший на мать и супругу Покровский владел в РФ четырехкомнатной квартирой площадь 110 кв.м., которое находится у метро «Митино». Сейчас апартаменты принадлежат Татьяне Покровской. Также на жене артиста значится «родовая» квартира певца на улице Народного Ополчения.

Сейчас музыкант проживает в США. Максим Покровский был включен в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов об СВО.

Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

Ранее зрители пожаловались на давку на концерте Кадышевой в Москве.