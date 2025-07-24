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Олег Газманов рассказал о поддержке бойцов на СВО с помощью творчества

Певец Газманов: Запад пытается переписать историю ВОВ
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Кадр из видео/ТатаркаFM/VK

Запад пытается переписать историю Великой Отечественной войны, заявил народный артист России, певец, поэт и композитор Олег Газманов в новом выпуске проекта «Откровенно с Татаркой».

«Более того, пытаются переписать нашу историю, что не мы выиграли войну, а коалиция. Они не понимают, что мы через это прошли и не раз. Забыли войну 1812 года», — сказал он.

Газманов также рассказал, что его окружение поддержало поездку с победителями и лауреатами национального проекта «Родники» с концертом в Мариуполь.

«Мы свое дело знаем. И наше дело правое. Таких, кто отговаривал, мне кажется, не было. Родные только волновались, конечно. Но внутренне все понимали, что мы несем важную миссию», — отметил певец.

По словам Газманова, сравнивать ВОВ и СВО можно и нужно.

«Бойцы СВО такие же герои. Они должны знать и быть уверены, что мы за них, что мы все делаем для того, чтобы они вернулись живыми с победой», — сказал он.

Газманов добавил, что он, как и большинство, поддерживает президента России Владимира Путина.

«Путин – единственный президент, которого я открыто поддерживаю. Доверие президента, я доверяю ему, себя и свою страну. Это было со мной уже два раза. Я, как и подавляющее большинство жителей России, поддерживаю нашего президента», — сказал Газманов.

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