Стало известно, где будут учиться дети Киркорова: «Уже купили форму»

Певец Киркоров заявил, что дети вернулись в школу в Москве после обучения в ОАЭ
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров объявил о том, что его дети — Алла-Виктория и Мартин — начнут обучение в российской школе с нового 2025/2026 учебного года. Слова певца передает издание «7Дней.ru».

На фестивале «Новая волна» Киркоров признался, что ждет 1 сентября, чтобы лично проводить детей в школу.

«В школу пойдут в Москве. Уже купили форму. Я знаю, что помощница занимается тем, что покупает все. Крестная наша занимается этим…» — пояснил он.

У Филиппа Киркорова двое детей, рожденных от суррогатной матери. Алла-Виктория появилась на свет в 2011 году, а ее младший брат Мартин — в 2012 году. До недавнего времени дети артиста обучались в Swiss International Scientific School в Дубае. По информации СМИ, семья приняла решение отправить детей за границу в ноябре 2024 года из-за проблем с адаптацией в российской школе: их начали травить ровесники в России после участия Киркорова в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

В марте 2025 года Киркоров признавал, что обучение за рубежом имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Он отмечал снижение успеваемости 13-летней Аллы-Виктории в международной школе.

Ранее певица Слава уличила Данилицкого в измене.

