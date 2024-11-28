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Дети Киркорова «сбежали» из элитной школы в Дубае

КП: певец Киркоров вернул учившихся в Дубае детей обратно в Россию

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дети певца Филиппа Киркорова, Алла-Виктория и Мартин, снова пошли в российскую школу после недолгого обучения в Дубае. Об этом сообщает kp.ru.

Летом 2024 года появилась информация, что наследники артиста будут учиться в международной школе-пансионе Swiss International Scientific School.

Киркоров отправил детей в элитную школу в ОАЭ, поскольку их начали травить ровесники в России после его участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

Однако Алла-Виктория и Мартин не могли учиться за границей и теперь ходят в одну из российских школ. Она, сообщили kp.ru в окружении артиста, находится недалеко от дома певца в Мякинине.

«Учатся дети по восьмибалльной системе оценок. Обучение там стоит 1 млн рублей в год на одного ребенка», — рассказали друзья Киркорова.

Филипп Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

В июне Киркоров рассказывал, что не балует своих детей. Певец отметил, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин знают цену своим деньгам. По словам артиста, его дети получают карманные деньги только с праздников.

Ранее певец Олег Майами прокомментировал желание Ольги Бузовой стать матерью.

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