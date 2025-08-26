Певица Слава уличила Данилицкого в измене: «У него много семей помимо меня»

Певица Слава заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о желании познакомиться с богатым мужчиной на отдыхе.

«Готова для знакомства с очень богатым, щедрым для меня, симпатичным и интересным мужчиной», — написала артистка в личном блоге.

Она также назвала себя самой прекрасной и свободной женщиной, а на вопрос фанатов, что случилось с ее гражданским супругом Анатолием Данилицким, артистка ответила: «Анатолий не пропадет!».

«Девчонки его [Данилицкого] любят. Девчонок у него много. Мне кажется, что и семей у него много помимо меня», — заявила она.

Слава раскрыла, что ищет мужчину, который будет ее обожать, обеспечивать путешествия, а также по-доброму относиться к ней. Она, в свою очередь, готова делать для возлюбленного все то же самое, кроме обеспечения.

10 июля Слава похвасталась подарком от Данилицкого: бизнесмен подарил ей кольцо на 45-летие. Исполнительница сопроводила публикацию фразой: «Спасибо большое, любимый. Я очень давно о нем мечтала!»

Певица с 2022 года состояла в отношениях с Данилицким. У них есть общая дочь Антонина, которая родилась в 2011 году. В декабре 2022 года звезда объявила о расставании с отцом ребенка. Однако через полгода пара воссоединилась. Слава призналась, что простила измену возлюбленному, который «хорошо повеселился» в ночном клубе.

